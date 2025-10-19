VV-AAK bashkohen kundër LDK-së në balotazhin e 9 nëntorit në Fushë-Kosovë
Kandidati për kryetar të Fushë-Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Valon Prebreza do të vazhdojë rrugëtimin drejt ndryshimit bashkë me kandidaten e AAK-së Vildane Latifi në garën e balotazhit më 9 nëntor në Fushë-Kosovë. Fushë-Kosova është në balotazh pasi asnjëri nga dy kandidatët e parë që dolën në zgjedhjet e 12 tetorit nuk morën mbi…
Lajme
Kandidati për kryetar të Fushë-Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Valon Prebreza do të vazhdojë rrugëtimin drejt ndryshimit bashkë me kandidaten e AAK-së Vildane Latifi në garën e balotazhit më 9 nëntor në Fushë-Kosovë.
Fushë-Kosova është në balotazh pasi asnjëri nga dy kandidatët e parë që dolën në zgjedhjet e 12 tetorit nuk morën mbi 50 për qind të votave të nevojshme për të fituar në raundin e parë.
Valon Prebreza nga Lëvizja Vetëvendosje me 45.16% ose 9.611 vota dhe Besnik Osmani LDK me 36.64 për qind ose 7.799 do të garojnë në raundin e dytë.
“Vazhdojmë rrugëtimin bashkë drejt ndryshimit! Na priftë e mbara”, ka shkruar Prebreza në Facebook, teksa ka ndarë foto të përbashkët me Vildane Latifin nga radhët e AAK-së.
Kjo e fundit më 12 tetor mori 1.18 për qind ose 251 vota, duke u radhitur e katërta. Para saj doli Rrahim Tërnava PDK me 16.17 për qind ose 3.441 vota.
Deri më tash janë numëruar votat nga 60 vendvotime nga gjithsej 62 për komunën e Fushë-Kosovës.