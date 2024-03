Vushtrri: Polici e përdor armën zyrtare për të zmbrapsur qentë endacak

Një zyrtarit policor iu vërsulën qentë endacakë.

Me këtë rast ai u detyrua që ta përdorte armën zyrtare, për t’i zmbrapsur ata.

Ky incident ka ndodhur gjatë ditës së sotme në qytetin e Vushtrrisë.

Nuk raportohet për ndonjë të plagosur, e as nga qentë nuk është lënduar askush.

Por, zyrtari policor është duke u hetuar për këtë veprim.

Kjo u konfirmua për Klankosova.tv nga Inspektorati Policor i Kosovës.

“Lidhur me rastin IPK-ja ka nisur hetimet lidhur me një rast të përdorimit të armës zyrtare nga një zytar policor. Rasti po hetohet edhe në koordinim me prokurorin e Shtetit. Për detaje do t’ju njoftojmë me kohë”, thanë nga IPK-ja.