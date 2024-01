Vushtrri: Kapet një person me substanca narkotike Në qytetin e Vushtrrisë një person është kapur me substanca narkotike. Kështu thotë policia në raportin e saj ditor, shkruan lajmi.net. Fillimisht gjatë kontrollit atij i ishin gjetur disa gramë substanca narkotike dhe më pastaj është arrestuar. Me vendim të prokurorit ai është liruar në procedurë të rregullt. “Vushtrri 20.01.2024 – 12:20. Është arrestuar i…