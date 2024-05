Vulin tha se “bota serbe” mund ta ndalë Shqipërinë e Madhe: Ministria e Jashtme shqiptare thërret ambasadorin serb për sqarime Ambasadori i Serbisë, Slobodan Vukčević është thirrur dje në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, ku iu kërkuan sqarime në lidhje me deklaratat që zv. Kryeministri Vulin ka bërë, referuar vizitës dhe takimit të Kryeministrit Rama me diasporën shqiptare në Greqi. “Deklarata provokuese e zyrtarit serb është në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të…