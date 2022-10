Vulin e thotë haptazi: BE është gjë e së kaluarës, sa më parë e kuptojmë që nuk duam të jemi atje, do jetë më mirë Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Alekandër Vulin ka thënë se Serbia nuk ka vend në Bashkimin Evropian. Ai është shprehur kështu në një intervistë për Vecernje Novosti duke shtuar se sa më shpejt Serbia e pranon se “nuk duan” të jenë në Bashkimin Evropian dhe se “nuk ka vend atje, do të jetë…