Vuçiqit i ngushtohet rrethi, studentët në Serbi marrin mbështetje për protesta nga rajoni

Afro 50 kolegje shtetërore në Serbi janë zyrtarisht nën bllokadë dhe çdo ditë po u bashkohen të reja.

Solidariteti studentëve në Serbi sot u shkoi edhe nga disa qytete të rajonit, përcjell nova.rs.

Studentët nga Rijeka, Zagrebi dhe Lubjana shprehën mbështetjen e tyre për kolegët e tyre përmes formave të ndryshme të veprimeve, letrave mbështetëse dhe deklaratave publike.

Studentët e Fakultetit Filozofik në Zagreb bënë thirrje për solidaritet me studentët në Serbi.

Siç theksojnë në faqen e tyre në rrjetet sociale, sot në mbështetje të luftës së studentëve nga Serbia, ata do të mblidhen para kolegjit të tyre nga ora 11:52 deri në ora 12:07, me mesazhin – “Një botë, një luftë!”

“Të nderuar kolegë, besojmë se shumica prej jush jeni njohur me ngjarjet e fundit dhe bllokimin e më shumë se 40 fakulteteve në Serbi. Për të treguar solidaritetin tonë me studentët në Serbi dhe për të mbështetur kërkesat e kolegëve tanë, ju ftojmë të gjithëve në Mblidhemi sot para Fakultetit Filozofik në Zagreb me 15 minuta heshtje nga ora 11:52 deri në 12:07 dhe le të mbështesim kolegët tanë dhe luftën e tyre, pas aksionit të paralajmëruar të studentëve të Rijekës”, thuhet në njoftim.