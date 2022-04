Vuçiqi thotë se pati presion të votonte për pezullimin e Rusisë nga OKB-ja, përmend diçka “bombat atomike”

Vuçiq këto deklarime i bëri për median e afërt me të, RTS, duke mos treguar se kush i ka bërë presion atij, përcjell lajmi.net.

“Vendimi ynë parësor ka qenë abstenimi, por kamë marrë presione të panumërta të rënda, jo personale, por ata po shantazhojnë vendin dhe nuk kanë asnjë iluzion për këtë”, ka deklaruar Vuçiqi.

“Jo kërcënim me bomba atomike, por me sanksione dhe ndalim të rrugës evropiane të Serbisë. Jemi i vetmi vend që nuk kemi marrë një masë kufizuese ndaj Rusisë”, deklaron me mburrje i pari i Serbisë.

I njëjti tha se nuk mund ta quajë Putinin Hitler, e histerik. /Lajmi.net/