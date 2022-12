Vuçiqi foli për dislokimin e trupave serbe në Kosovë, Kurti: Duan kthim në kohën e Millosheviqit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas deklaratës së presidentit serb, Aleksandër Vuçiq, i cili tha se do t’i kërkojë KFOR-it të dislokojë një mijë trupa serbe në Kosovë.

Kurti, me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Facebook’, ka thënë se Serbia do që të kthehet në periudhën e Millosheviqit dhe çështja e Kosovës të kthehet në OKB, sa më larg BE-së, shkruan lajmi.net.

“Ka disa ditë që Serbia kërcënon Kosovën me agresion. Presidenti dhe kryeministrja e Serbisë bëjnë thirrje për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Një mijë ushtarë thonë, duke u thirrur në Rezolutën 1244 (1999) të KS të OKB-së. Ata duan një kthim të dyfishtë. E para, kthim në kohën e Milosheviqit dhe të luftës. Së dyti, që çështja e Kosovës të kthehet në OKB dhe sa më larg BE-së”, ka deklaruar Kurti.

Kryeministri Kurti ka kërkuar nga BE-ja dhe SHBA-ja dënimin e dhunës së grupeve kriminale në veri.

“Tash që as targat e automjeteve dhe as datën e zgjedhjeve nuk mund t’i përdorin si pretekst, strukturat ilegale të Serbisë të shndërruara në banda kriminale u zbuluan në etjen e tyre për zjarr e gjak”, ka thënë ai.

“Ministri i brendshëm Sveçla është në kontakt me Komandantin e KFOR-it Ristuccia. Barrikadat e kriminelëve me maska në veri duhet të hiqen menjëherë. Kosova është vend i qytetarëve të lirë e punëtorë, pa dallim etnie e feje, gjinie e moshe. Kriminelët dhe rusofilët do të dështojnë. Republika e Kosovës do të fitojë”, ka përfunduar shefi i Qeverisë. /Lajmi.net/