Vuçiqi flet për takimin me zyrtarin amerikan që viziton sot Kosovën Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, Brendan Hanrahan ka qëndruar për vizitë në Serbi ku edhe është takuar me presidentin e këtij vendi, ALeksandar Vuçiq. Rreth takimit të tyre që u zhvillua në Beograd, detaje ka dhënë Vuçiqi me anë të një postimi në Facebook. Ai tha se me zyrtarin e lartë amerikan ka folur rrethrreth…