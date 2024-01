Vuçiq zhvillon takim me ambasadorët e Quint-it, dhe me shefin e delegacionit të BE Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiq do të takohet sot me ambasadorët e vendeve të Quint-it. Pos ambasadorëve të QUINT-it ai pritet të zhvillojë takim edhe me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian. Takimi është paralajmëruar në ora 18:00, dhe do të zhvillohet në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Presidentit të Republikës, njoftoi Shërbimi për…