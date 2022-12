Vuçiq viziton ushtrinë, paralajmëron takim me serbët e Kosovës Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar me 27 dhjetor se ka vizituar disa njësi të Ushtrisë së Serbisë “diku midis Kralevës dhe Rashkës”, dhe paralajmëroi një takim me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, por pa dhënë më shumë detaje. Komuna e Rashkës në Serbi gjendet afër kufirit me Kosovën. “Unë besoj në drejtësi dhe ligj,…