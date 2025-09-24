Vuçiq vazhdon me propagandë, në OKB thotë se Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara tha se Kosova është “pjesë e pandashme e Serbisë” dhe “shtylla kryesore e identitetit, kulturës dhe trashëgimisë shpirtërore” të Serbisë.
“Për ne, serbët, ajo nuk është thjesht një copë toke, por djep i shpirtit tonë dhe e ekzistencës sonë në këtë tokë”, tha Vuçiq.
Sipas tij, serbët në Kosovë po jetojnë në “kushte dramatike”.