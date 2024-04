Vuçiq vazhdon me propaganda në Këshillin e Sigurimit: Serbët në Kosovë po diskriminohen e Kurti po favorizohet nga ndërkombëtarët Ka nisur mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të ballafaqojë presidenten Vjosa Osmani me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka vazhduar me propagandën e tij në Këshillin e Sigurimit, teksa ka deklaruar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po i diskriminon serbët në Kosovë. Ai…