Vuçiq ua lëshon një kërcënim studentëve: S’do të lejojmë që bandat të sundojnë rrugët, do të shihni një reagim tjetër shtetëror

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka bërë sot një kërcënim drejt studentëve të revoltuar që me protesta po kundërshtojnë politikat e tij. Ai në një fjalim të tij dramatik, paralajmëroi vendime të papritura nga shteti që ai drejton. ”Ditëve në vijim do të shihni një reagim shtetëror ndryshe nga çdo herë tjetër. Ne nuk do…

Lajme

17/08/2025 20:53

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka bërë sot një kërcënim drejt studentëve të revoltuar që me protesta po kundërshtojnë politikat e tij.

Ai në një fjalim të tij dramatik, paralajmëroi vendime të papritura nga shteti që ai drejton.

”Ditëve në vijim do të shihni një reagim shtetëror ndryshe nga çdo herë tjetër. Ne nuk do të lejojmë më që bandat të sundojnë rrugët”.

”Ngjarjet në Valjevo ishin të tmerrshme, pak më pak në Beograd, dhe po aq të rënda në Novi Sad. Duhet të themi të vërtetën nuk ishte protestë, ishte sulm i organizuar”.

Siç tha ai, brenda 10 ditëve do të ketë edhe arrestime, për secilin pjesëmarrës në veprimet siç i quajti ai të dhunshme.

”Një pjesë e mirë e atyre më agresivëve do të kapen dhe do të përgjigjen. Ne do të rikthejmë rendin në çdo mënyrë”.

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2025

2 muaj para zgjedhjeve lokale, Muharremaj njofton për vendosjen e gurthemelit...

August 17, 2025

Njerëzit e Vuçiq tërheqin zvarrë të riun dhe e godasin shkop

Lajme të fundit

2 muaj para zgjedhjeve lokale, Muharremaj njofton për...

Njerëzit e Vuçiq tërheqin zvarrë të riun dhe e godasin shkop

KEK pas 3 ditësh rikthen në funksion njësinë...

87 vatra zjarri të regjistruara në Kosovë, 8 prej tyre ende aktive