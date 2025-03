​Vuçiq tregon datën e zgjedhjeve nëse nuk formohet qeveria e re

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq deklaroi sot në seancën e qeverisë se dorëheqja e kryeministrit Millosh Vuçeviq do të konfirmohet në seancën e Kuvendit të martën ose të mërkurën dhe se nga ai moment fillon të mbarojë afati për formimin e qeverisë së re.

Siç tha Vuçiq në seancë, kjo do të thotë se 18 prilli është afati i fundit për formimin e qeverisë.

“Nëse dëshironi, nëse jo, atëherë shkojmë në zgjedhje, ku afati është 45 deri në 60 ditë. Kjo do të thotë se nëse nuk formohet qeveria, zgjedhjet do të ishin në fillim të qershorit – 1 ose 8 qershor. 8 qershori është më logjik, pasi do të na thoshin se 1 qershori është një zgjatje”, tha ai.

Vuçeviq dorëheqjen e parevokueshme e dorëzoi në fund të janarit, e cila çoi në rënien e qeverisë mes protestave studentore dhe qytetare që kanë vazhduar për më shumë se tre muaj, duke kërkuar që autoritetet të mbajnë përgjegjësi për 15 viktimat e Novi Sadit.