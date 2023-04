Vuçiq thotë se s’do ta zbatojë krejt marrëveshjen, reagon Presidenca e Kosovës: Sanksionet duhet të pasojnë

Ai këtë deklaratë e bëri gjatë një intervistë në televizionin publik serb.

Lidhur me këtë, së fundi pati reagim nga Presidenca e Kosovës, më saktësisht nga ana e shefit të kabinetit të Osmanit, Blerim Vela

Vela përmes një postimi në Twitter, është shprehur se tash e tutje ndaj Serbisë do të nisin sanksionet.

Vučić on Serbia’s RTS speaking about implementation of the agreement with Kosovo:

“We will implement some parts (of the agreement), while others no. I made it clear what I won’t implement.”

A clear contradiction with has been agreed and the EU’s stance. Sanctions should follow! pic.twitter.com/3EAr525uFU

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 9, 2023