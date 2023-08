Vuçiq thotë se nuk do ta nënshkruajë ligjin për martesa mes gjinisë së njëjtë Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se derisa ai të jetë president nuk do ta nënshkruajë ligjin për martesa mes personave të gjinisë së njëjtë. Sipas tij, nënshkrimi i një ligji të tillë do të krijonte “një lloj gjinie të tretë ku ju nuk jeni as burrë e as grua”. Vuçiq tha se i ka…