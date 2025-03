Vuçiq thotë se kanë diskutuar për të “gjitha aspektet e bashkëpunimit bilateral” me Macron: U dakorduam për takim në prill Pas bisedës telefonike që pati me presidentin francez Emanuel Macron, presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se ata ranë dakord për t’u takuar në muajin prill. Në njoftimin e bërë, Vuçiq tha se me Macronin “folën për gjithçka”, teksa e përshkroi si “bisedë shumë të mirë”. “Bisedë shumë e mirë me presidentin Emmanuel Macron. Ne folëm…