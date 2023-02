Vuçiq thotë se ka biseduar me Blinkenin për dialogun me Kosovën Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit, Antony Blinken, me të cilin kanë diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas një njoftimi të Qeverisë serbe, Vuçiq bisedoi me Blinkenin për “situatën në Kosovë e Metohi, rrugën evropiane të Serbisë dhe raportet dypalëshe midis Serbisë dhe SHBA-së”.…