Vuçiq tha se nuk e ka takuar Putinin që kur trupat ruse hynë në Ukrainë, Musliu: Ai gënjen

Në një postim në rrjetin “X”, Musliu shpërndau fotografinë nga takimi Vuçiq-Putin, ndodhur në Kinë më 19 tetor 2023.

“Vuçiq genjën”, tha Musliu, krahas dëshmisë që e publikoi në “X”.

Postimi i tij i plotë:

Speaking at the @GLOBSEC security conference in #Prague, @avucic said he hadn’t met or spoken to #Putin in the more than two years since #Russia invaded #Ukraine.

He is lying👇 pic.twitter.com/HmcKM5Gkwb

— Agim Musliu (@agim_musliu) September 1, 2024