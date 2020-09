Vuçiq: Temat më të rëndësishme dhe më të vështira po vijnë në tavolinë

“Ne patëm disa raunde bisedimesh me Josep Borrell dhe Miroslav Lajcak, dhe dua të them një seancë ose dy me Avdullah Hotin. Ato bisedime nuk janë kurrë të lehta për ne. Kur të formohet qeveria jonë dhe asambleja të fillojë të punojë, ne do ta sjellim çështjen e Kosovës para saj,” tha Vuçiq.

Ai shtoi se ranë dakord mbi çështjet e personave të zhdukur, personave të zhvendosur brenda vendit dhe çështjeve ekonomike, dhe se dy tema të tjera u hapën sot.

“Ekziston një komunitet i komunave serbe dhe kjo duhet të vazhdojë nga krerët e ekipeve negociuese më 17 shtator, dhe ne jemi përsëri në një nivel të lartë këtu në Bruksel më 28. Një temë tjetër është tema e pronave dhe kërkesat financiare që ne theksojmë ndaj njëri-tjetrit. Po vijnë temat më të vështira në tryezë “, tha Vuçiq.

Siç deklaroi ai, Prishtina do të miratojë një ligj mbi kthimin e personave të zhvendosur, transmetojnë mediat serbe.

“Prishtina do të miratojë një ligj mbi kthimin e personave të zhvendosur, i cili është një hap i rëndësishëm, megjithëse ne mbetemi të rezervuar për rezultatet në praktikë,” tha Vuçiq.

Ai gjithashtu deklaroi se mekanizmi i regjistrimit të personave të zhvendosur dhe të zhdukur dhe qasja në të gjitha arkivat është përcaktuar.

Si temë thelbësore e bisedimeve të sotme për Serbinë, ai deklaroi heqjen e të gjitha pengesave dhe mundësimin e lëvizjes së lirë të mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit. Gjithashtu tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mos vendosen taksa nga të dyja palët në të ardhmen.