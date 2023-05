Vuçiq takon senatorët amerikanë: Zgjidhja për Asociacionin bazohet ekskluzivisht në marrëveshjen e Brukselit Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, ka thënë se prioritet për Serbinë është formimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë deklaratë ai e bëri gjatë një takimi që pati me senatorët amerikanë Chris Murphy dhe Gary Peters. “E theksova se prioritet është formimi i Asociacionit të Komunave Serbe, si dhe se do të vazhdojmë të…