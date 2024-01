Vuçiq takon Lajçakun flasin për dialogun Kosovë-Serbi

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq ka zhvilluar një takim me të dërguarin e BE-së për dialogun, Mirosllav Lajçak në Davos të Zvicrës.

Në këtë takim është diskutuar lidhur me dialogun e zhvilluar në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Sipas presidentit të Serbisë, pala kosovare po vë në dyshim gjithçka që është arritur në procesin e normalizimit të marrëdhënieve.

‘’Një bisedë e hapur me Miroslav Lajçak gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos për situatën në Kosovë dhe kërcënimet me të cilat përballet popullata serbe çdo ditë, të cilat kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e rajonit. Unë ritheksova se Serbia vazhdon të udhëheqë një politikë e përgjegjshme e bazuar në dialog dhe të drejtën ndërkombëtare, por edhe paralajmëroj se Prishtina me lëvizjet e saj vë në pikëpyetje gjithçka që është arritur deri më tani në procesin e normalizimit të marrëdhënieve”, ka thënë presidenti i Serbisë në llogarinë Inatagram.

Takimi i fundit në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë të negociatorëve u zhvillua në shtatorin e vitit të kaluar./Lajmi.net/