Vuçiq takohet sot me Merkelin, bisedojnë për Kosovën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq do të takohet sot me kancelaren gjermane Angela Merkel në New York, ka bërë të ditur delegacioni i tij për “Tanjug”, transmeton lajmi.net.

Vuçiq ka mbërritur në New York të hënën ku do të marrë pjesë në mbledhjen e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë përfshirë kacelaren gjermane.

Ai po ashtu do të takohet me kryeministrin grek, sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, presidentë dhe kryeministra të shteteve të tjera, diplomatë dhe persona me ndikim të cilët po ashtu gjenden në New York për takimin e organizatës botërore, raporton “Tanjug”.

Në fokus të bisedës së tyre do të jetë Kosova dhe sipas parashikimeve nga Vuçiq, do të jenë diskutime shumë të vështira.

Kancelarja gjermane ka deklaruar së fundmi në Berlin se Gjermania dhe Franca janë duke u munduar të lëvizin dialogun mes Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të reagohet në lidhje me taksën e vendosur nga Kosova për mallrat e Serbisë dhe Bosnjes e Hercegovinës, transmeton lajmi.net.

