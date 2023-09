Vuçiq takohet me Sarrazinin, tregon kërkesën që ia shpalosi Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, është takuar sot me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas takimit të djeshëm në Bruksel. Siç ka njoftuar ky i fundit në Instagram, ata kanë folur për këtë takim, situatën në rajon, marrëdhëniet dypalëshe me Gjermaninë, “rrugën europiane të Serbisë dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor”. “Diskutuam…