Vuçiq: Sonte takohem me serbët nga Kosova, kam një kërkesë prej tyre

Pas kthimit nga Brukseli, presidenti serb, Aleksandar Vuçiq është deklaruar edhe njëherë para mediave.

Ndër të tjerash, Vuçiq tha se Serbia do të pranojë propozimin e Shefit të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Siguri, Joseph Borrell për të mos lëshuar më targa “KM”.

Vuçiq tha gjithashtu se për ta problemi është se “serbët e dinë mjaftë mirë se nuk është obligim i tyre që të paguajnë haraç që nuk është paraparë me asnjë akt”.

Ai gjithashtu paralajmëroi që sonte në ora 23:00, do të takohet me serbët nga Kosova.

“Në veriun e Kosovës ka një zemërim të madh në mesin e popullatës serbe dhe sonte do të kem përsëri takime me Mojsiloviqin dhe Vuçeviqin, e më pas nga ora 23:00 do të kem takim me serbët nga Kosova. Kërkesa ndaj tyre është që të përpiqen të ruajnë paqen”, shtoi Vuçiq, transmeton lajmi.net.

Ndryshe sonte përfundon afati i lëshimit të fletëqortime, kurse duke filluar nga nesër Policia e Kosovës do të vazhdojë me shqiptimin e gjobave prej 150 euro për serbët të cilët nuk kanë konvertuar targat ilegale në RKS./Lajmi.net/