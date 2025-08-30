Vuçiq si gjithmonë: Nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, thotë se ai “u shërben vetëm qytetarëve të Serbisë dhe popullit”.
Vuçiq postoi një video me mesazhe të forta në llogarinë e tij në Instagram.
“Mendoj se e para është e gabuar dhe e rrezikshme të mendosh se Serbia është një njeri i vetëm, dhe unë nuk kam shef, të vetmit të cilëve u përgjigjem janë qytetarët e Serbisë dhe populli serb, dhe nuk i përgjigjem më askujt. Askujt. As atyre në perëndim, as atyre në lindje.”
Presidenti thotë më tej se Serbia mbetet në rrugën evropiane dhe nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë.
“Po, Serbia është në rrugën evropiane, do të jetë dhe do të mbetet deri në fund të mandatit tim. Po, Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse deri në fund të mandatit tim, ndërkohë që unë kam edhe shumicën, ndikimin mbi shumicën, si të thuash, në Qeverinë e Serbisë dhe në Asamblenë Kombëtare të Serbisë”, përfundoi Vuçi1.