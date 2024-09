Vuçiq: Shërbimi i detyrueshëm ushtarak për burrat do të zgjasë 75 ditë, gratë mund të paraqiten vullnetarisht Presidenti Aleksandar Vuçiq tha se në Guçevë ka diskutuar me përfaqësuesit e ushtrisë për kthimin e shërbimit të rregullt ushtarak, i cili do të zgjasë 75 ditë për burrat, ndërsa për gratë do të jetë vullnetar dhe se mund të futet për rreth një vit. “Ne kemi diskutuar tani shërbimin ushtarak dhe ndoshta do ta…