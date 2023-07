Vuçiq s’guxon të flasë publikisht para Ramës për problemet me Kosovën Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, në një konferencë për media pas takimit me kryeminsitrin e Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se kanë biseduar edhe për situatën në veri të Kosovës dhe për qëndrimet e tyre shpeshherë të ndryshme. Vuçiq megjithatë ka thënë se nuk do të ishte e drejtë dhe korrekte që në një konferencë…