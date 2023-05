Vuçiq: Serbët me siguri do të protestojnë, ata do të kërkojnë kthimin e ndërtesave të tyre, të cilat u janë uzurpuar Presidenti i Serbisë Aleksandër ka folur lidhur me gjendjen e fundit në veri të vendit. Ai gjatë një intervistë këtë mbrëmje është shprehur se Serbët me siguri do të protestojnë. “Serbët me siguri do të protestojnë, serbët do të kërkojnë kthimin e ndërtesave të tyre, të cilat u janë uzurpuar, të cilat regjimi i Kurtit…