Vuçiq rreth anëtarësimit të Kosovës në KiE: Reagimi i Serbisë duhet të jetë i fortë dhe serioz Vuçiq paralajmëroi se Serbia do të marrë “vendim serioz” për Këshillin e Evropës, nëse kjo organizatë evropiane e pranon Kosovën si anëtare. “Ne do të vazhdojmë të flasim për Kosovën, do të marrim edhe vendime për Këshillin e Evropës”, tha ai. “Mendoj se reagimi i Serbisë duhet të jetë i fortë, serioz dhe i përgjegjshëm”,…