Vuçiq reagon për ‘Rajska Banjën’: Serbët në Kosovë do të mbijetojnë dhe do të ruajnë pronat e tyre Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq ka reaguar pasi shteti i Kosovës ka marrë në pronësi kompleksin Rajska Banja në Banjskë të Zveçanit. Vuçiq ka thënë se serbët në Kosovë do të mbijetojnë dhe do të ruajnë pronat e tyre, kur u pyet për bastisjen dhe marrjen në pronësi të këtij kompleksi, transmeton lajmi.net. Ai shtoi…