​Vuçiq: Qeveria e re nga 20 marsi ose zgjedhjet e parakohshme Qeveria e Serbisë, nëse formohet, duhet të formohet deri më 19 ose 20 mars, e nëse jo, kjo do të thotë se zgjedhjet me shumë mundësi do të mbahen në fillim të majit, tha Aleksandar Vuçiq, president i Serbisë. Duke folur sonte për Radio Televizionin e Serbisë (RTS), Vuçiq vuri në dukje se dorëheqja e…