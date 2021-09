Vuçiq porosi Kurtit: Tërhiqe ROSU-n nga veriu, mos shit mjegull

Ai ka fajësuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se “po u shet mjegull” njerëzve që nuk janë të informuar me rrethanat, transmeton lajmi.net.

“Meqenëse ai flet për njerëz që nuk janë të informuar dhe shet mjegull. Unë kam parë të gjitha llojet e ndeshjeve dhe shitësit e mjegullës. Të gjithë ata janë të shqetësuar nga një Serbi e fortë. Ata po ndjekin dhe mendojnë se janë ato që kanë qenë Budapesti dhe Podgorica, sigurisht ka manjatë që ata i paguajnë për të shkatërruar mediat tona. Çfarë mendoni, nëse do të ishim të dobët, a do të kishte 120 tekste brenda një dite kundër meje? “, tha Vuçiq.

Sipas tij, “Kurti dëshiron të negociojë nga ky pozicion”.

“Ne thamë, nuk ka problem, tërhiqni njësitë ROSU dhe ne do të flasim. Çfarë veprimesh bëri Serbia? A e dërgoi ushtrinë, policinë? Jo. Por nuk ia vlen, kur filloni të gënjeni, atëherë është kështu. Kjo kohë nuk është asgjë. Ai nuk e bëri atë. Të gjithë janë të shqetësuar nga një Serbi e fortë. Ata duan që Serbia t’i njohë ata. Unë nuk do të pajtohem me atë që ata duan. E përsëris, ktheje gjithçka në atë që ishte para 20 shtatorit, dhe atëherë mund të flasim. Thirrni NATO-n, thirrni kë të doni, por nuk do të merrni pëlqimin e Serbisë “, tha Vuçiq.

“Ata kanë interesin e tyre, dhe kjo është që Kosova të jetë e pavarur dhe ta detyrojë Serbinë të marrë pjesë në atë që nuk është interesi ynë. Çfarë është ajo që ne kemi bërë? Kur filloni të gënjeni çdo ditë, ashtu siç gënjejnë ata çdo ditë, fund. Ata ju shesin 5 kilogram portokall për 1.000 dinarë, dhe pastaj vjen një polic tek ju dhe thotë më jepni 300 dinarë të tjerë. Unë nuk e paguaj dhe nuk do t’i jap ato 300 dinarë, “përfundoi Vuçiq. /Lajmi.net/