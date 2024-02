Vuçiq: Po t’i kishim vendosur sanksione Rusisë do të isha kampion i demokracisë, kurse me njohjen e Kosovës edhe fitues i Nobelit

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se Serbia nuk i ka vendosur sanksione Rusisë, por që sipas tij nëse një gjë të tillë do ta bënte do të ishte “kampion i demokracisë”.

Vuçiq iu referua vdekjes së liderit të opozitës ruse Alexei Navalny, duke theksuar se ishte një tjetër shkëndijë në zjarrin e ndezur.

“Është tragjike kur një i ri humb jetën. Nuk jam organ hetues dhe aq i mençur si të gjithë në botë që i dinë të gjitha. Nuk do të flisja as për atë se çfarë ka ndodhur me Millosheviqitin, është për analistë politikë, e jo për një president vendi”, tha Vuçiq.

Ai edhe kësaj radhe nuk e la pa e përmendur Kosovën si dhe sanksionet kundër Rusisë.

“Pavarësisht se shumë gjëra nuk janë në favorin tonë dhe Kosova nuk është njohur, Serbia nuk ka asnjë sanksion ndaj vetes. Dhe ne nuk kemi vendosur as sanksione kundër Rusisë, po ta kishim bërë do të isha kampion i demokracisë, fitues i dhjetëra çmimeve dhe me njohjen e Kosovës do të merrja edhe çmimin Nobel”, ka theksuar ai.