Vuçiq: Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje më e lartë se e shqiptarëve

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se “shqiptarët janë shumë nervozë” për shkak të “pjesëmarrjes së madhe në zgjedhje” në mjediset me shumicë serbe. “Deri në orën 10:00, pjesëmarrja ishte më e madhe në mjediset serbe sesa në ato shqiptare. Shpresoj në fitoren e Listës Serbe, shpresoj që një pjesë e pushtetit të mund të…

Lajme

12/10/2025 12:35

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se “shqiptarët janë shumë nervozë” për shkak të “pjesëmarrjes së madhe në zgjedhje” në mjediset me shumicë serbe.

“Deri në orën 10:00, pjesëmarrja ishte më e madhe në mjediset serbe sesa në ato shqiptare. Shpresoj në fitoren e Listës Serbe, shpresoj që një pjesë e pushtetit të mund të kthehet në duart e saj”, tha Vuçiq për gazetarët në Beograd.

Ai nuk sqaroi se në cilat të dhëna është bazuar. /rel

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2025

Si u votua në burgun e Sigurisë së Lartë në Dyz?

October 12, 2025

Ruzhdi Shehu pas votimit: Ftoj të gjithë junikasit që të votojnë...

Lajme të fundit

Si u votua në burgun e Sigurisë së Lartë në Dyz?

Ruzhdi Shehu pas votimit: Ftoj të gjithë junikasit...

Ish-presidentja Atifete Jahjaga e hedh votën

Dy persona intervistohen në Dragash, tentuan të ndikojnë...