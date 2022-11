Vuçiq pas tërheqjes së serbëve: Nuk është moment i lehtë, por s’është as i pari dhe as i fundit Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se me dorëheqjet e serbëve nga institucionet në Kosovë ndodhën ndryshime të mëdha politike. Kur është pyetur nëse kjo është situatë është më e vështira ndonjëherë, Vuçiq tha se nuk është një moment i lehtë, por s’është as i pari dhe as i fundit. “S’është moment i lehtë, por…