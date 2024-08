Vuçiq pas takimit me shefin e CIA’s: Biseda të dobishme, SHBA shteti më serioz në botë krahas Kinës Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha më 24 gusht në Beograd se kishte bisedime shumë të dobishme dhe të mira me shefin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane (CIA), William Burns. Ai shtoi se qesh me ata që komentojnë se vizita e tij në Serbi ishte e fshehur, ndërsa në BeH ishte transparente, transmeton Beta.…