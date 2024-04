Vuçiq pas takimit me Sarrazin: Nuk pajtohemi pothuajse për asgjë, do të kundërshtojmë poshtërimet që po na bëhen në KiE dhe OKB Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka njoftuar për një takim që ka pasë me emisarin e Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Ai tha se me të s’është pajtuar për asgjë dhe se i ka thënë se Serbia është vend i vogël, por me “njerëz krenarë” që do t’i kundërvihen “përçmimeve” në Këshill të Europës për…