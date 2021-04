Vuçiq pas takimit me kryediplomatin gjerman: Kemi nevojë për paqe me shqiptarët

Heiko Maas, kryediplomati gjerman është takuar sot në Beograd me presidentin serb, Aleksander Vuçiq pas vizitës së djeshme që pati në Prishtinë ku takoi liderët shtetëror.

Vuçiq para mediave pas takimit tha se Gjermani përkrah fuqishëm dialogun me Kosovën dhe aspiratat e Serbisë për anëtarësim në BE, shkruan lajmi.net.

Ai gjithashtu tha se Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut, dhe të njëjtit proces sipas Vuçiq, do t’i qaset me konstruktivitet me qëllimin e arritjes së një marrëveshjeje.

“Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë dialogun dhe unë do të afrohem në mënyrë konstruktive. Serbia dëshiron një zgjidhje kompromisi. Ne nuk duam të refuzojmë të arrijmë një kompromis dhe një zgjidhje, ne besojmë se zgjidhja nuk është një konflikt i ngrirë. Ne kemi nevojë për të ndërtuar paqen me shqiptarët në 100 vitet e ardhshme”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq tutje tha se për të nuk është shumë e lehtë që me gjermanët të bisedojë për çështjen e Kosovës, pasi që ky shtet tashmë e njeh pavarësinë e Kosovës. /Lajmi.net/