​Vuçiq paralajmëron bisedime me serbët në Kosovë Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, tha se nga 9 deri më 12 qershor do të zhvillojë bisedime me serbët në Kosovë, teksa tensionet në veri të Kosovës po vazhdojnë. REL raporton se gjatë një adresimi në Beograd, Vuçiq falënderoi serbët në Kosovë që, sipas tij “në mënyrë paqësore, po luftojnë për të drejtat e tyre”.…