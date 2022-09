​Vuçiq: Nuk do të lejojmë Kosovën në OKB Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se Beogradi zyrtar nuk do të pranojë që Kosova të bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara. Nuk mund të pranojmë që Kosova të jetë pjesë e Kombeve të Bashkuara, tha Vuçiq nga Nju Jorku për televizionin serb Pink. Sipas tij, Serbia do të ketë probleme edhe nëse pranon…