Vuçiq njofton publikun me babanë e tij: Babai im nuk është Fahri Musliu Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq ka mohuar sërish zërat se Fahri Musliu mund të jetë babai i tij biologjik. Ai ka publikuar një video ku shihet me babanë e tij, Angjelko, transmeton lajmi.net. “Unë jam krenar për babanë tim!”, ka shkruar Vuçiq. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić…