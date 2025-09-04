Vuçiq: Në Marrëveshjen e Uashingtonit u tentua të futet edhe njohja e Kosovës, tentuan por unë refuzova

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka folur sot edhe për Marrëveshjen e Uashingtonit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator 2020. Ai ka thënë se përveç elementëve ekonomikë, ishte bërë përpjekje që të futej edhe njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Megjithatë kreu i shtetit serb thotë se ka refuzuar që të…

Lajme

04/09/2025 14:27

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka folur sot edhe për Marrëveshjen e Uashingtonit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator 2020.

Ai ka thënë se përveç elementëve ekonomikë, ishte bërë përpjekje që të futej edhe njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Megjithatë kreu i shtetit serb thotë se ka refuzuar që të ndodhë një gjë e tillë, raporotn Novosti.rs

“Para së gjithash, ne kishim një marrëveshje që ishte rreth ekonomisë, por ata tentuan të fusin pjesë të agjendës së tyre politike. Ata filluan të na shtyjnë neve ta njohim Kosovën, ata provuan, por unë refuzova”, ka thënë Vuçiq në një konferencë për media pas kthimit nga Kina.

Lajme të fundit

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës

​Seanca konstituive: A do të vendosë Kushtetuesja masë të përkohshme?

Robinho bëhet trajner i futbollit në burg

FSK i bashkohet ushtrimit ndërkombëtar “Saber Junction 25”...