Vuçiq: Në Marrëveshjen e Uashingtonit u tentua të futet edhe njohja e Kosovës, tentuan por unë refuzova
Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka folur sot edhe për Marrëveshjen e Uashingtonit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator 2020. Ai ka thënë se përveç elementëve ekonomikë, ishte bërë përpjekje që të futej edhe njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Megjithatë kreu i shtetit serb thotë se ka refuzuar që të…
Lajme
Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka folur sot edhe për Marrëveshjen e Uashingtonit e arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator 2020.
Ai ka thënë se përveç elementëve ekonomikë, ishte bërë përpjekje që të futej edhe njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Megjithatë kreu i shtetit serb thotë se ka refuzuar që të ndodhë një gjë e tillë, raporotn Novosti.rs
“Para së gjithash, ne kishim një marrëveshje që ishte rreth ekonomisë, por ata tentuan të fusin pjesë të agjendës së tyre politike. Ata filluan të na shtyjnë neve ta njohim Kosovën, ata provuan, por unë refuzova”, ka thënë Vuçiq në një konferencë për media pas kthimit nga Kina.