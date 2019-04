Vuçiq: Në Berlin, Serbia do të jetë e vetmja kundër pavarësisë së Kosovës

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se në Takimin e Berlinit, Serbia do të jetë e vetme kundër pavarësisë së Kosovës.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se në Takimin e Berlinit do të flasë për marrëdhëniet me Kosovës, por që sipas tij, kjo do të bëhet bazuar në zgjedhjen e pjesëmarrësve.

Sipas tij, Serbia do të flasë vetëm kundër pavarësisë së Kosovës, kjo për faktin se në këtë takim nuk janë të ftuar përfaqësuesit e shteteve që nuk e njohin Kosovën, transmeton lajmi.net.

Në një intervistë për “TV Pink”, ka thënë se kryeministri i Rumanisë nuk është i ftuar në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor, as ai i Rumanisë dhe as kryeministri i Bullgarisë.

Sipas Vuçiqit në këtë takim është ftuar presidenti i Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe Hercegovinës, Denisa Zvizdiq dhe jo Millorad Dodik.

Ai vuri në dukje se Dodik kishte legjitimitet dhe se sipas Vuçiqit, Dodik ishte më i votuari në Bosnje.

Duke e parë këtë, Vuçiq ka thënë se Serbia do të jetë e vetmja në këtë takim që do ta kundërshtojë pavarësinë e Kosovës.

“Me këtë zgjedhje është e qartë se delegacioni ynë do të jetë i vetmi që do të flasë kundër pavarësisë së Kosovës, por është e jona të luftojmë për vendin tonë”, tha Vuçiq, transmeton më tutje lajmi.net.

Tutje presidenti serb, ka thënë se në këtë takim do të diskutojë gjithashtu mbi të ardhmen e euro-integrimit, i cili mendon se ka pasur “lodhje nga zgjerimi” në vendet e Evropës Perëndimore, por shpreson se do të ketë sinjale pozitive.

Sipas tij, kryeministrat e Greqisë, Rumanisë dhe Bullgarisë i kanë dërguar një letër Angela Merkel dhe Emanuel Macron, në të cilën ata i bëjnë thirrje Serbisë për të lëvizur më shpejt në BE.

Ai deklaroi se besonte në fuqinë e kancelares Angela Merkel dhe shpreson që ai të paraqiste një ide në një takim nesër në Berlin.

“Unë besoj në fuqinë e kancelares Merkel, pavarësisht nga fakti që kemi pikëpamje të ndryshme mbi Kosovën, unë personalisht i besoj asaj shumë”, ka thënë Vuçiq në këtë intervistë.

Ndryshe, Samiti i Liderëve të Ballkanit Perëndimor do të fillojë nesër në Berlin, ku Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. /Lajmi.net/