Vuçiq: Në Berlin, Prishtina erdhi me taksë – shpresoj që në Paris të ndryshojnë gjërat

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, është shprehur optimist se marrëdhëniet Kosovë-Serbi do të ndryshojnë në Samitin e Parisit.

Në muajin korrik të këtij viti, do të mbahet Samiti i Parisit dhe nga ky samit, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka shpresë se do të përmirësohen marrëdhëniet me Kosovën.

Duke folur para gazetarëve, Vuçiq ka thënë se pozita morale dhe politike e Serbisë pas këtij samiti ishte më e fortë se më parë dhe se shteti i tij është në një pozicion shumë më të mirë se disa vende të tjera.

Ai ka folur edhe për Kosovën dhe siç tha ai për kërkesat e tepërta të Prishtinës zyrtare “pozita jonë nuk varet prej tyre, por qëndrimi i tyre është krejtësisht pranë nesh”.

Sipas tij, të gjithë pjesëmarrësit në këtë samit kanë pasur përshtypje të mira për Serbinë dhe se pas një takimi me deputetët gjermanë, para gazetarëve Vuçiq ka thënë se Serbia në samit ishte përgjegjëse, serioze, dëshironte të kontribuonte në forcimin dhe stabilizimin e rajonit dhe jo për të vazhduar kolapsi dhe shkallëzimi i konfliktit.

“Pozicioni ynë moral dhe politik sot është më i fortë se dje, por në të ardhmen dhe për shkak të situatës së rëndë, ka ende shumë probleme me të cilat do të duhet të përballemi”, ka thënë Vuçiq, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi se disa mendonin se ishte e mundur të arrinte një zgjidhje pa Gjermaninë dhe Francën, por kjo nuk ishte realiste.

Sipas tij, pa “heroizmin” e disa njerëzve pas tubimit, duke thënë se tavolina ishte gjithashtu një temë e njohjes reciproke, e cila, sipas tij, mund edhe të ndodhë.

Presidenti serb Vuçiq, tha se pret që marrëdhëniet e Serbisë dhe Kosovës të ndryshohen në Paris në fillim të korrikut dhe se siç u shpreh ai, autoritetet kosovare duhet të kuptojnë se duhet të diskutohet.

“Unë shpresoj se gjërat do të ndryshojnë, se dikush do të kuptojë se duhet të flasim. Fakti se dikush do të fyejë, bërtas ose do të marrë disa masa nuk do të ndryshojë qëndrimin e tyre, i cili varet tërësisht nga Beogradi”, ka thënë Vuçiq para gazetarëve në Berlin, transmeton më tutje lajmi.net.

Ai pret që diçka të ndryshojë në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës deri në samitin e ardhshëm në Paris.

Ai gjithashtu vuri në dukje se qëndrimi i Serbisë nuk varet tërësisht nga Kosova.

“Shpresoj se dikush në Kosovë do të ketë arsye të mjaftueshme për ta kuptuar këtë”, tha ai.

Vuçiq, thotë se ishte i habitur nga ajo që u ofrua në takimin në Berlin për Kosovën për të shfuqizuar taksën për mallrat nga Serbia.

Ai vlerësoi se Kosova në Samitin e Berlinit kishte ardhur me një “rekomandim” për të mos pranuar anulimin e kësaj takse.

“Ajo nuk kishte të bënte me Serbinë, por me atë që ata ofruan në Evropë, vetëm për të pranuar heqjen e kësaj takse. Ata nuk e pranuan atë, sepse ata erdhën me të jo për të vendosur për këtë, por dikush u tha atyre se ata nuk duhet të pranojnë heqjen e taksës”, citohet të ketë thënë Vuçiq.

Vuçiq po ashtu ka thënë se në Berlin askush nuk e kuptoi se si, apo pse Kosova ka vendosur taksën ndaj mallrave serbe dhe se sipas tij, as nuk besoi askush që ky ishte vendim i pavarur i Kosovës, shkruan “Novosti.rs”, transmeton lajmi.net.

“Unë nuk mendoj ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell, është i përfshirë, por disa njerëz janë absolutisht të sigurt dhe unë nuk mund t’i ndaj me ju dyshimet dhe informacionet që kemi për këtë”, ka thënë Vuçiq.

Ai edhe një herë ka ritheksuar se pozicioni i Serbisë nuk varet nga Kosova, por sipas tij, Kosova nuk mund të bëj asgjë pa Serbinë. /Lajmi.net/