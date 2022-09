Vuçiq ndan foto me Ramën nga Beogradi: Krenar për miqësinë me Shqipërinë Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, është shprehur krenar për, siç e ka quajtur ai, miqësinë me Shqipërinë që është krijuar viteve të fundit. Vuçiq një gjë të tillë e ka thënë nëpërmjet një postimi në ‘Instagram’, duke shpërndarë një fotografi me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, nga Beogradi, shkruan lajmi.net. “Krenar për Beogradin dhe miqësinë…