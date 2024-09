Vuçiq: Na presin shumë probleme lidhur me Kosovën Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se vendin e tij e presin siç i quajti “shumë probleme në lidhje me Kosovën” dhe “provokimet e vazhdueshme të Albin Kurtit”. Ai në një paraqitje për mediat atje tha se do të ketë vizita të shumta të rëndësishme në periudhën e ardhshme. “Do të kemi shumë probleme…