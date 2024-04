Vuçiq me “plan veprimi ndaj presionit që po i bëhet për Kosovën dhe RS”, thërret mbledhje të jashtëzakonshme Presidenti i Serbisë ka pritur sot në takim Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Christopher Hill me të cilën ka thënë se ka pasur një bisedë përmbajtësore dhe të hapur. Po ashtu Vuçiq në profilin e tij në Instagram ka njoftuar se kanë folur edhe për vazhdimin e dialogut me Kosovën, situatën në rajon,…