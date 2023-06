Vuçiq me mesazh përmes djalit në Graçanicë: Dorëzimi s’është opsion Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq dërgoi të birin e tij në Kosovë, Danilo Vuçiq me rastin e festimit të “Vidovdanit”, i cili mbante të veshur një bluz me mbishkrimin “Dorëzimi s’është opsion”. I njëjti u pa duke u përshendetur me serbët e tjerë që po marrin pjesë në manifiestim. Edhe kësaj radhe, në bluzat e…